الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تراجع الكتل الحارة واستمرار الرطوبة المرتفعة جدا على الساحل

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-08-15 | 02:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تراجع الكتل الحارة واستمرار الرطوبة المرتفعة جدا على الساحل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تراجع الكتل الحارة واستمرار الرطوبة المرتفعة جدا على الساحل

 يتراجع اليوم تأثير الكتل الحارة عن لبنان خاصة جبلاً وبأقل نسبة ساحلا فيما يبقى تأثيرها بقاعاً مع حرارة اربعينية. رغم انخفاض الحرارة ساحلا تبقى الحرارة المحسوسة مرتفعة ومزعجة نظراً لاستمرار الرطوبة السطحية العالية للغاية. من جهة اخرى، يستمر احتمال تشكل سحب رعدية بعد الظهر خاصة جبلاً وشرقاً. في التفاصيل...

▪️ الثلاثاء
١- الحرارة : تتراوح بين ٢٨ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال أمطار  رعدية على المناطق الشرقية والشمالية
٣- الرياح: شرقية ليلاً غربية نهاراً  نتشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٣٠ و ٧٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي  : ١٠١١ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

▪️ الاربعاء : غائم جزئياً مع تشكل الضباب جبلاً فما تنحسر موجة الحرّ عن الساحل والجبال لكن تستمر الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر الكتل الحارة حاضرة بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا  ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س 

▪️ الخميس : غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا  ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

الكتل

الحارة

واستمرار

الرطوبة

المرتفعة

الساحل

هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-07-27

متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-29

الكتل الحارّة تتراجع..ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
حال الطقس
2023-07-28

الكتل الحارة تنحسر السبت بسبب اندفاع كتل باردة نسبيًا

LBCI
حال الطقس
2023-06-10

الكتل الهوائية الحارة تنحسر وعودة الانخفاض بدرجات الحرارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:34

هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟

LBCI
حال الطقس
2023-08-14

موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة

LBCI
حال الطقس
2023-08-13

كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-12

كتل حارّة تسيطر على لبنان...وتستمرّ لـ٣ أيام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:45

اسرار الصحف المحلية 15-08-2023

LBCI
فنّ
2023-01-18

إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟

LBCI
فنّ
2023-08-12

إبنة نادين نسيب نجيم ترقص في المسبح.. والأخيرة تعلّق على فيديو المليون و400 ألف مشاهدة: "يا مشحرة" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-14

أوجيرو: عطل في سنترال سوق الغرب وتوقف الخدمات في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:09

نصرالله: لا مشكلة بيننا وبين أهل الكحالة ومصلحة لبنان بمعالجة الأحداث بالحكمة والتعقّل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سوريا والعرب وجها لوجه مرة أخرى.. أين ولماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أهلا بهالطلة من بحر صور وخباياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الكابيتال كونترول: كلام كثير وإقراره معلّق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

عشرات العائلات السورية تدخل خلسة يوميا الى لبنان والجيش يستنزف طاقته محاولا ضبط الحدود

LBCI
حال الطقس
13:34

هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

منتخب لبنان لكرة السلة يواصل تحضيراته لنهائيات كأس العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:56

موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
منوعات
11:20

قطعت عضوه انتقاماً... نهاية مأساوية لرجل حاول اغتصاب زوجته السابقة!

LBCI
خبر عاجل
14:19

نصرالله: لا نعتبر أن هناك مشكلة وبيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها والحادثة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة

LBCI
منوعات
08:52

سيدة تطلب من زوجها أمنية غريبة قبل وفاتها... خيانته للمرة الأخيرة مع حبيبها السابق!

LBCI
منوعات
10:20

اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
11:36

جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها

LBCI
آخر الأخبار
14:14

نصرالله عن حادثة الكحالة: بطبيعة الحال هناك نقليات اسلحة بوسائل متعددة ومنها مدنية تحضيرا لاي مواجهة ممكن أن تحصل في المستقبل

LBCI
آخر الأخبار
14:17

نصرالله عن حادثة الكحالة: الشاحنة بقيت لاكثر من ثلاث ساعات نقل خلالها الشباب سائقها إلى المستشفى واستدعوا رافعة لنقلها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More