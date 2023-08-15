الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
38
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
38
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تراجع الكتل الحارة واستمرار الرطوبة المرتفعة جدا على الساحل
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-08-15 | 02:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تراجع الكتل الحارة واستمرار الرطوبة المرتفعة جدا على الساحل
يتراجع اليوم تأثير الكتل الحارة عن لبنان خاصة جبلاً وبأقل نسبة ساحلا فيما يبقى تأثيرها بقاعاً مع حرارة اربعينية. رغم انخفاض الحرارة ساحلا تبقى الحرارة المحسوسة مرتفعة ومزعجة نظراً لاستمرار الرطوبة السطحية العالية للغاية. من جهة اخرى، يستمر احتمال تشكل سحب رعدية بعد الظهر خاصة جبلاً وشرقاً. في التفاصيل...
▪️ الثلاثاء
١- الحرارة : تتراوح بين ٢٨ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال أمطار رعدية على المناطق الشرقية والشمالية
٣- الرياح: شرقية ليلاً غربية نهاراً نتشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٣٠ و ٧٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
▪️ الاربعاء : غائم جزئياً مع تشكل الضباب جبلاً فما تنحسر موجة الحرّ عن الساحل والجبال لكن تستمر الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر الكتل الحارة حاضرة بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
▪️ الخميس : غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
الكتل
الحارة
واستمرار
الرطوبة
المرتفعة
الساحل
هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-07-27
متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟
حال الطقس
2023-07-27
متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟
0
أخبار لبنان
2023-07-29
الكتل الحارّة تتراجع..ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
2023-07-29
الكتل الحارّة تتراجع..ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
0
حال الطقس
2023-07-28
الكتل الحارة تنحسر السبت بسبب اندفاع كتل باردة نسبيًا
حال الطقس
2023-07-28
الكتل الحارة تنحسر السبت بسبب اندفاع كتل باردة نسبيًا
0
حال الطقس
2023-06-10
الكتل الهوائية الحارة تنحسر وعودة الانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2023-06-10
الكتل الهوائية الحارة تنحسر وعودة الانخفاض بدرجات الحرارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:34
هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟
حال الطقس
13:34
هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟
0
حال الطقس
2023-08-14
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
حال الطقس
2023-08-14
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
0
حال الطقس
2023-08-13
كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟
حال الطقس
2023-08-13
كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟
0
أخبار لبنان
2023-08-12
كتل حارّة تسيطر على لبنان...وتستمرّ لـ٣ أيام
أخبار لبنان
2023-08-12
كتل حارّة تسيطر على لبنان...وتستمرّ لـ٣ أيام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:45
اسرار الصحف المحلية 15-08-2023
اسرار
23:45
اسرار الصحف المحلية 15-08-2023
0
فنّ
2023-01-18
إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟
فنّ
2023-01-18
إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟
0
فنّ
2023-08-12
إبنة نادين نسيب نجيم ترقص في المسبح.. والأخيرة تعلّق على فيديو المليون و400 ألف مشاهدة: "يا مشحرة" (فيديو)
فنّ
2023-08-12
إبنة نادين نسيب نجيم ترقص في المسبح.. والأخيرة تعلّق على فيديو المليون و400 ألف مشاهدة: "يا مشحرة" (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-08-14
أوجيرو: عطل في سنترال سوق الغرب وتوقف الخدمات في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة
أخبار لبنان
2023-08-14
أوجيرو: عطل في سنترال سوق الغرب وتوقف الخدمات في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:09
نصرالله: لا مشكلة بيننا وبين أهل الكحالة ومصلحة لبنان بمعالجة الأحداث بالحكمة والتعقّل
أخبار لبنان
15:09
نصرالله: لا مشكلة بيننا وبين أهل الكحالة ومصلحة لبنان بمعالجة الأحداث بالحكمة والتعقّل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سوريا والعرب وجها لوجه مرة أخرى.. أين ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سوريا والعرب وجها لوجه مرة أخرى.. أين ولماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهلا بهالطلة من بحر صور وخباياه
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهلا بهالطلة من بحر صور وخباياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الكابيتال كونترول: كلام كثير وإقراره معلّق
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الكابيتال كونترول: كلام كثير وإقراره معلّق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
عشرات العائلات السورية تدخل خلسة يوميا الى لبنان والجيش يستنزف طاقته محاولا ضبط الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:35
عشرات العائلات السورية تدخل خلسة يوميا الى لبنان والجيش يستنزف طاقته محاولا ضبط الحدود
0
حال الطقس
13:34
هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟
حال الطقس
13:34
هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل تحضيراته لنهائيات كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:24
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل تحضيراته لنهائيات كأس العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
2
منوعات
11:20
قطعت عضوه انتقاماً... نهاية مأساوية لرجل حاول اغتصاب زوجته السابقة!
منوعات
11:20
قطعت عضوه انتقاماً... نهاية مأساوية لرجل حاول اغتصاب زوجته السابقة!
3
خبر عاجل
14:19
نصرالله: لا نعتبر أن هناك مشكلة وبيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها والحادثة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة
خبر عاجل
14:19
نصرالله: لا نعتبر أن هناك مشكلة وبيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها والحادثة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة
4
منوعات
08:52
سيدة تطلب من زوجها أمنية غريبة قبل وفاتها... خيانته للمرة الأخيرة مع حبيبها السابق!
منوعات
08:52
سيدة تطلب من زوجها أمنية غريبة قبل وفاتها... خيانته للمرة الأخيرة مع حبيبها السابق!
5
منوعات
10:20
اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!
منوعات
10:20
اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!
6
أخبار لبنان
11:36
جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها
أخبار لبنان
11:36
جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها
7
آخر الأخبار
14:14
نصرالله عن حادثة الكحالة: بطبيعة الحال هناك نقليات اسلحة بوسائل متعددة ومنها مدنية تحضيرا لاي مواجهة ممكن أن تحصل في المستقبل
آخر الأخبار
14:14
نصرالله عن حادثة الكحالة: بطبيعة الحال هناك نقليات اسلحة بوسائل متعددة ومنها مدنية تحضيرا لاي مواجهة ممكن أن تحصل في المستقبل
8
آخر الأخبار
14:17
نصرالله عن حادثة الكحالة: الشاحنة بقيت لاكثر من ثلاث ساعات نقل خلالها الشباب سائقها إلى المستشفى واستدعوا رافعة لنقلها
آخر الأخبار
14:17
نصرالله عن حادثة الكحالة: الشاحنة بقيت لاكثر من ثلاث ساعات نقل خلالها الشباب سائقها إلى المستشفى واستدعوا رافعة لنقلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More