تراجع الكتل الحارة واستمرار الرطوبة المرتفعة جدا على الساحل

يتراجع اليوم تأثير الكتل الحارة عن لبنان خاصة جبلاً وبأقل نسبة ساحلا فيما يبقى تأثيرها بقاعاً مع حرارة اربعينية. رغم انخفاض الحرارة ساحلا تبقى الحرارة المحسوسة مرتفعة ومزعجة نظراً لاستمرار الرطوبة السطحية العالية للغاية. من جهة اخرى، يستمر احتمال تشكل سحب رعدية بعد الظهر خاصة جبلاً وشرقاً. في التفاصيل...



▪️ الثلاثاء

١- الحرارة : تتراوح بين ٢٨ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال أمطار رعدية على المناطق الشرقية والشمالية

٣- الرياح: شرقية ليلاً غربية نهاراً نتشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٣٠ و ٧٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

٦- الرؤية : جيدة

٧- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة



▪️ الاربعاء : غائم جزئياً مع تشكل الضباب جبلاً فما تنحسر موجة الحرّ عن الساحل والجبال لكن تستمر الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر الكتل الحارة حاضرة بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س



▪️ الخميس : غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س