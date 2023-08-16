الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس صيفيّ حارّ ورطب يسيطر على لبنان...
حال الطقس
2023-08-16 | 01:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس صيفيّ حارّ ورطب يسيطر على لبنان...
يسيطر على لبنان طقس صيفي حار، وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة الا أنها ستبقى مرتفعة ومزعجة على السواحل نظراً لارتفاع الرطوبة السطحية.
من جهة اخرى، تستمر الكتل الحارة بالتأثير على البقاع والجبال العالية الداخلية.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
-الاربعاء :
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال
٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة
-الخميس :
مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
-الجمعة :
مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
صيفيّ
يسيطر
لبنان...
تراجع الكتل الحارة واستمرار الرطوبة المرتفعة جدا على الساحل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-08-12
كتل حارّة تسيطر على لبنان...وتستمرّ لـ٣ أيام
أخبار لبنان
2023-08-12
كتل حارّة تسيطر على لبنان...وتستمرّ لـ٣ أيام
0
حال الطقس
2023-07-22
لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..
حال الطقس
2023-07-22
لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..
0
حال الطقس
2023-06-20
طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
حال الطقس
2023-06-20
طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
0
حال الطقس
2023-06-14
طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
حال الطقس
2023-06-14
طقس رطب ومعتدل يسيطر على لبنان..
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-08-15
تراجع الكتل الحارة واستمرار الرطوبة المرتفعة جدا على الساحل
حال الطقس
2023-08-15
تراجع الكتل الحارة واستمرار الرطوبة المرتفعة جدا على الساحل
0
حال الطقس
2023-08-14
هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟
حال الطقس
2023-08-14
هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟
0
حال الطقس
2023-08-14
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
حال الطقس
2023-08-14
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
0
حال الطقس
2023-08-13
كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟
حال الطقس
2023-08-13
كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:39
في بيكيني أزرق ملفت... سلمى حايك تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة زوجها الملياردير! (صور)
فنّ
03:39
في بيكيني أزرق ملفت... سلمى حايك تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة زوجها الملياردير! (صور)
0
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات..
0
خبر عاجل
2023-07-28
ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
2023-07-28
ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
0
فنّ
2023-08-04
زوجة كاني ويست في إطلالة مثيرة... هل تتقصد إظهار الشبه بينها وبين كيم كارداشيان؟ (صور)
فنّ
2023-08-04
زوجة كاني ويست في إطلالة مثيرة... هل تتقصد إظهار الشبه بينها وبين كيم كارداشيان؟ (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خطر الحرائق على الابواب.. فهل الدفاع المدني جاهز للمواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خطر الحرائق على الابواب.. فهل الدفاع المدني جاهز للمواجهة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
العام الدراسي في المدارس الرسمية بإنتظار قرار آخر لحظة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
العام الدراسي في المدارس الرسمية بإنتظار قرار آخر لحظة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من تداعيات النزوح السوري تزايد الزيجات غير المسجلة رسميا في الدوائر اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من تداعيات النزوح السوري تزايد الزيجات غير المسجلة رسميا في الدوائر اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
سوريا في القاهرة.. ماذا تفعل هناك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
سوريا في القاهرة.. ماذا تفعل هناك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أهلا بهالطلة من مدينة صور وصناعاتها التاريخية الحية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أهلا بهالطلة من مدينة صور وصناعاتها التاريخية الحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لعيد السيدة في لبنان نكهة خاصة والهريسة بركة العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لعيد السيدة في لبنان نكهة خاصة والهريسة بركة العيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختتام بطولة لبنان لتسلق الصخور بمركبات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختتام بطولة لبنان لتسلق الصخور بمركبات الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
منتخب لبنان لكرة السلة يواجه نظيره ساحل العاج اليوم في لقاء تحضيري لبطولة كأس العالم 2023
تقارير نشرة الاخبار
13:21
منتخب لبنان لكرة السلة يواجه نظيره ساحل العاج اليوم في لقاء تحضيري لبطولة كأس العالم 2023
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ماذا بعد تجميد حسابات رياض سلامة وشركائه؟ وما هو دور هيئة التحقيق الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ماذا بعد تجميد حسابات رياض سلامة وشركائه؟ وما هو دور هيئة التحقيق الخاصة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:39
بعد زواج ماريتا الحلاني... هل حان دور شقيقتها دانا؟
فنّ
04:39
بعد زواج ماريتا الحلاني... هل حان دور شقيقتها دانا؟
2
فنّ
04:29
الموت يُفجع وليد توفيق بأعز الناس
فنّ
04:29
الموت يُفجع وليد توفيق بأعز الناس
3
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات..
4
فنّ
03:39
في بيكيني أزرق ملفت... سلمى حايك تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة زوجها الملياردير! (صور)
فنّ
03:39
في بيكيني أزرق ملفت... سلمى حايك تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة زوجها الملياردير! (صور)
5
منوعات
06:21
في حادثة مأساوية...شاب يقع من الجبل أمام حبيبته محاولاً الامساك بهاتفه!
منوعات
06:21
في حادثة مأساوية...شاب يقع من الجبل أمام حبيبته محاولاً الامساك بهاتفه!
6
فنّ
05:25
فارس كرم يعاني داخل السيارة بسبب حجمه: "متل القاعد بحبس يا زلمي" (فيديو)
فنّ
05:25
فارس كرم يعاني داخل السيارة بسبب حجمه: "متل القاعد بحبس يا زلمي" (فيديو)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:00
معامل تغشّ المواطن..جراثيم ونشاء وزيوت.. والتسمية "لبنة بلديّة"
تقارير نشرة الاخبار
13:00
معامل تغشّ المواطن..جراثيم ونشاء وزيوت.. والتسمية "لبنة بلديّة"
8
موضة وجمال
04:53
كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة مثيرة بالبكيني... وجسمها المنحوت حديث المتابعين! (صور)
موضة وجمال
04:53
كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة مثيرة بالبكيني... وجسمها المنحوت حديث المتابعين! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More