طقس صيفي حار يؤثر على لبنان واستمرار الرطوبة

يستمر الطقس الصيفي الحار بالتأثيرعلى لبنان عموما اليوم وفي الايام المقبلة و تبقى الحرارة المحسوسة مرتفعة ومزعجة ساحلا نظراً لاستمرار الرطوبة السطحية عالية للغاية.

من جهة اخرى تستمر الكتل الحارة بالتأثير على البقاع والجبال العالية والداخلية.



الجمعة:

１- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر

２- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً خاصة القريبة من السواحل

３- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

４- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪؜

５- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

６- الرؤية: جيدة

７- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة