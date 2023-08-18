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طقس صيفي حار يؤثر على لبنان واستمرار الرطوبة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-08-18 | 07:01
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طقس صيفي حار يؤثر على لبنان واستمرار الرطوبة
يستمر الطقس الصيفي الحار بالتأثيرعلى لبنان عموما اليوم وفي الايام المقبلة و تبقى الحرارة المحسوسة مرتفعة ومزعجة ساحلا نظراً لاستمرار الرطوبة السطحية عالية للغاية.
من جهة اخرى تستمر الكتل الحارة بالتأثير على البقاع والجبال العالية والداخلية.
الجمعة:
１-
الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر
２-
الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً خاصة القريبة من السواحل
３-
الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
４-
الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪
５-
الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
６-
الرؤية: جيدة
７-
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة
السبت
:
مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
الاحد
:
مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
*
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لبنان
صيف
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