الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس صيفي حار يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-08-19 | 01:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس صيفي حار يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طقس صيفي حار يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار عموما اليوم فيما تبقى الحرارة المحسوسة مرتفعة ومزعجة ساحلا نظراً لاستمرار الرطوبة السطحية عالية للغاية ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً في اليومين المقبلين على أن تستمر فوق معدلاتها في الكثير من المناطق خصوصا الجبال العالية والبقاع. 

من جهة أخرى، تستمر الكتل الحارة بالتأثير على البقاع والجبال العالية والداخلية بطقس جاف وحار جداً.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤٢ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً خصوصا القريبة من السواحل
٣- الرياح: شرقية ليلاً، جنوبية غربية نهاراً معتدلة أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحي: ساحلا بين ٧٠ و٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٢ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤٠ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الإثنين: الطقس مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٢ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤٠درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

لبنان

طقس صيفي

الحرارة

طقس صيفي حار يؤثر على لبنان واستمرار الرطوبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-06-26

طقس صيفي يؤثر على لبنان.. هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
حال الطقس
2023-06-24

طقس صيفي يؤثر على لبنان.. هل ترتفع درجات الحرارة؟

LBCI
حال الطقس
07:01

طقس صيفي حار يؤثر على لبنان واستمرار الرطوبة

LBCI
حال الطقس
2023-08-16

طقس صيفيّ حارّ ورطب يسيطر على لبنان...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
07:01

طقس صيفي حار يؤثر على لبنان واستمرار الرطوبة

LBCI
حال الطقس
2023-08-17

إستمرار الطقس الرطب جدًا...

LBCI
حال الطقس
2023-08-16

طقس صيفيّ حارّ ورطب يسيطر على لبنان...

LBCI
حال الطقس
2023-08-15

تراجع الكتل الحارة واستمرار الرطوبة المرتفعة جدا على الساحل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:56

سافرت آلاف الأميال للاحتفال بزفاف صديقتها ولكن صدمتها كانت لا توصف... إليكم ما حصل! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

سهرة مع سلطان الطرب جورج وسوف... فكيف هي الصورة من مهرجانات إهمج؟

LBCI
أخبار لبنان
02:39

نصر الله استقبل ‏مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-03

تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

لبنان يواصل مبارياته ضمن الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

إزدياد وتيرة ظهور موجات الحر والجفاف والفيضانات... التغير المناخي يهدد كوكبنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كيف لفرق الإستجابة للحرائق في المناطق أن تلعب دورًا في المجتمع المحلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

سهرة مع سلطان الطرب جورج وسوف... فكيف هي الصورة من مهرجانات إهمج؟

LBCI
السياحة في لبنان
14:03

أهلا بهالطلة من المنية الضنية وعيون السمك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تجاذب وشد حبال داخلي وخارجي قبيل التمديد لليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في شركة كهرباء لبنان... إليكم تفاصيل خارطة الجباية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التحقيقات تتواصل في ملف الكحالة…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:09

هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن سبب وفاة الياس الحصروني

LBCI
خبر عاجل
05:41

معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات

LBCI
خبر عاجل
04:41

مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي

LBCI
منوعات
04:56

سافرت آلاف الأميال للاحتفال بزفاف صديقتها ولكن صدمتها كانت لا توصف... إليكم ما حصل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
17:52

زهران: معلومات توافرت لحزب الله عن ارهابي يُجهز لعملية إنتحارية..اليكم ماذا قال عن ما جرى في حي السلم

LBCI
منوعات
11:01

خمسة رجال اعتدوا جنسياً على تلميذتين بعد اجبارهما على تعاطي الكحول والمخدرات!

LBCI
منوعات
06:15

جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!

LBCI
فنّ
05:35

‏وليد توفيق يحيي حفلاً بعد يوم واحد من وفاة ابن شقيقه.. انتقادات لاذعة وردّ واضح من النجم العربي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More