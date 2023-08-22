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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
حال الطقس
2023-08-22 | 02:00
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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
طقس صيفي معتاد ساحلا في المحيط وعلى الجبال المنخفضة بينما تستمر الكتل الحارة بالتأثير جزئياً على البقاع والجبال العالية بطقس جاف وحار جداً فيما الرطوبة تبقى عالية جداً ساحلا مما يجعل من الحرارة المحسوسة مرتفعة وتتشكل السحب فوق السواحل والمحيط والضباب على الجبال المنخفضة فيما الجو يكون مشمس كليا كلما توجهنا نحو الجبال العالية والداخل.
تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء
:
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و٣٢ ساحلا وبين ٢٢ و٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: مشمس الى غائم مع تشكل ضباب جبلاً خصوصاً القريبة من السواحل
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة
طقس اليومين المقبلين
:
-
الاربعاء
: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و٣٠ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل.
-
الخميس
: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٢ ساحلا وبين ٢٢ و٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل.
*
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