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LBCI

متى تنكفىء الكتل الحارة؟

حال الطقس
2023-08-24 | 00:50
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متى تنكفىء الكتل الحارة؟
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متى تنكفىء الكتل الحارة؟

متى تنكفىء الكتل الحارة؟

يسطير طقس صيفي معتاد ساحلا، في المحيط وعلى الجبال المنخفضة بينما تستمر الكتل الحارة بالتأثير جزئياً على البقاع والجبال العالية بطقس جاف وحار لتنكفئ يوم غد الجمعة فيما الرطوبة تبقى عالية ساحلا. 

تفاصيل طقس اليوم الخميس:

١- الحرارة: تتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلا وبين ١٨ و٤٠ بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: مشمس الى غائم مع تشكل ضباب جبلاً خصوصاً القريبة من السواحل
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و٩٠٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة

طقس اليومين المقبلين:

- الجمعة: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٢ ساحلا وبين ١٦ و٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل.

- السبت: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال وتنخفض الحرارة بقاعاً وتتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلا وبين ١٦ و٣٧ بقاعاً وبين ١٧ و٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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