متى تنكفىء الكتل الحارة؟

تفاصيل طقس اليوم الخميس

طقس اليومين المقبلين

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يسطير طقس صيفي معتاد ساحلا، في المحيط وعلى الجبال المنخفضة بينما تستمر الكتل الحارة بالتأثير جزئياً على البقاع والجبال العالية بطقس جاف وحار لتنكفئ يوم غد الجمعة فيما الرطوبة تبقى عالية ساحلا.١- الحرارة: تتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلا وبين ١٨ و٤٠ بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ على الـ ١٠٠٠متر٢- الجو: مشمس الى غائم مع تشكل ضباب جبلاً خصوصاً القريبة من السواحل٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و٩٠٪؜٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa٦- الرؤية: جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٢ ساحلا وبين ١٦ و٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل.: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال وتنخفض الحرارة بقاعاً وتتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلا وبين ١٦ و٣٧ بقاعاً وبين ١٧ و٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل.