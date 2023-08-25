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هل سنشهد على طقس متقلب قريبا؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-08-25 | 07:33
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هل سنشهد على طقس متقلب قريبا؟
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد، في وقت تستمر درجات الحرارة بالانخفاض في البقاع وفي المناطق الجبلية، لتعود وتتمحور حول معدلاتها الموسمية يومي السبت والاحد فيما الرطوبة تبقى عالية ساحلا.
من جهة اخرى، هناك احتمال بتساقط الرذاذ في المناطق الجبلية ليتحول الطقس إلى متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية غير شاملة الاثنين.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة: تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو: غائم مع تشكل ضباب جبلاً خاصة القريبة من السواحل
- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل
- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
- الرؤية : جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت:
غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل.
الاحد:
غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال وتنخفض الحرارة بقاعاً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا 💨 ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل.
*
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درجات الحرارة
طقس متقلب
طقس صيفي
متى تنكفىء الكتل الحارة؟
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