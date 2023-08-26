الحرارة بالانخفاض فيما الرطوبة تبقى عالية

طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان بينما تستمر الحرارة بالانخفاض في البقاع والجبال العالية لتعود وتتمحور حول معدلاتها فيما الرطوبة تبقى عالية ساحلا. من جهة اخرى، يستمر احتمال تساقط الرذاذ جبلاً ويتحول الطقس متقلب مع احتمال امطار محلية غير شاملة بين قبل ظهر الاثنين والثلاثاء. في التفاصيل...



▪️ السبت

١- الحرارة : تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً

٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية : جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب

٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة



▪️ الاحد: غائم جزئياً مع تشكل الضباب جبلا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً



▪️ الاثنين : غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال واحتمال امطار خفيفة محلية غير شاملة بدءاً من ساعات قبل الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً