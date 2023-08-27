أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد، بينما تستمر درجات الحرارة بالانخفاض في البقاع والجبال العالية لتعود وتتمحور حول معدلاتها الموسمية، فيما الرطوبة تبقى عالية ساحلا.



من جهة اخرى، يتحول الطقس إلى متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية غير شاملة بين قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء خصوصا في جنوب لبنان.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة:تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

- الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً

- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa

- الرؤية: جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال واحتمال امطار خفيفة محلية غير شاملة بدءاً من ساعات قبل الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً.



الثلاثاء: غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال واحتمال خفيف لامطار خفيفة محلية غير شاملة قبل الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً.





