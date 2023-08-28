الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس صيفي متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-08-28 | 01:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس صيفي متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية
طقس صيفي متقلب يؤثر على لبنان اليوم وغداً مع احتمال امطار رعدية محلية غير شاملة خاصة جنوب البلاد وانخفاض بدرجات الحرارة ليعود الاستقرار الكلي بعدها بتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة.
في التفاصيل...
▪️ الاثنين
١- الحرارة : تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً واحتمال تساقط امطار رعدية محلية غير شاملة خاصة بعد الظهر والمساء
٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية : جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب
٧- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
▪️ الثلاثاء : غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال واحتمال تساقط أمطار رعدية خفيفة محلية غير شاملة نهاراً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
▪️ الاربعاء : غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥مم/س تنشط في الداخل وشمالاً
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
متقلب
احتمال
امطار
رعدية
محلية
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-06-09
طقس حار اليوم مع رياح مغبرة واحتمال زخات امطار رعدية موحلة
حال الطقس
2023-06-09
طقس حار اليوم مع رياح مغبرة واحتمال زخات امطار رعدية موحلة
0
أخبار لبنان
2023-08-26
صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا كطريق محلية وإطلاق ورشة تعبيدها
أخبار لبنان
2023-08-26
صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا كطريق محلية وإطلاق ورشة تعبيدها
0
اسرار
2023-08-26
اسرار الصحف المحلية 26-08-2023
اسرار
2023-08-26
اسرار الصحف المحلية 26-08-2023
0
حال الطقس
2023-08-25
هل سنشهد على طقس متقلب قريبا؟
حال الطقس
2023-08-25
هل سنشهد على طقس متقلب قريبا؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-08-27
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-08-27
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
0
حال الطقس
2023-08-26
الحرارة بالانخفاض فيما الرطوبة تبقى عالية
حال الطقس
2023-08-26
الحرارة بالانخفاض فيما الرطوبة تبقى عالية
0
حال الطقس
2023-08-25
هل سنشهد على طقس متقلب قريبا؟
حال الطقس
2023-08-25
هل سنشهد على طقس متقلب قريبا؟
0
حال الطقس
2023-08-24
متى تنكفىء الكتل الحارة؟
حال الطقس
2023-08-24
متى تنكفىء الكتل الحارة؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:38
طقس صيفي متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية
حال الطقس
01:38
طقس صيفي متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية
0
صحف اليوم
2023-08-26
بين السفارة الروسية والسلطات اللبنانية... جسوس اسرائيلي (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
2023-08-26
بين السفارة الروسية والسلطات اللبنانية... جسوس اسرائيلي (الشرق الاوسط)
0
فنّ
2023-07-21
بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!
فنّ
2023-07-21
بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!
0
أخبار لبنان
04:07
المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: آن الآوان لأن تصدر الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها بتوقيف سلامة
أخبار لبنان
04:07
المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: آن الآوان لأن تصدر الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها بتوقيف سلامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
السياحة في لبنان
13:57
أهلا بهالطلة من سياحة الآثار في لبنان!
السياحة في لبنان
13:57
أهلا بهالطلة من سياحة الآثار في لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
يوم مفتوح في فوج الحدود البرية الأول تتخلله نشاطات توجيهية وترفيهية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
يوم مفتوح في فوج الحدود البرية الأول تتخلله نشاطات توجيهية وترفيهية وعسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المهرجانات الفنية والثقافية التي تعزز الإنماء السياحي متسمرة وآخرها مهرجان زهرة الوزاني 2023
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المهرجانات الفنية والثقافية التي تعزز الإنماء السياحي متسمرة وآخرها مهرجان زهرة الوزاني 2023
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إحياء ليالي النبيذ والعرق في قلب زحلة بنسختها الثانية…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إحياء ليالي النبيذ والعرق في قلب زحلة بنسختها الثانية…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لبنان واجه كندا ولاعبيها المحترفين إلا أنه لم يصمد وتعرّض لخسارة ثانية ضمن بطولة العالم..
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لبنان واجه كندا ولاعبيها المحترفين إلا أنه لم يصمد وتعرّض لخسارة ثانية ضمن بطولة العالم..
0
رياضة
13:27
كيف كانت تجربة المنتخب اللبناني مع المنتخب الكندي في مباراة اليوم؟
رياضة
13:27
كيف كانت تجربة المنتخب اللبناني مع المنتخب الكندي في مباراة اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بين تعزيز التجارة وتقييدها مع بكين.. هل تنجح واشنطن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بين تعزيز التجارة وتقييدها مع بكين.. هل تنجح واشنطن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إعادة فتح معمل طاقة كهرمائية في وادي قاديشا بمبادرة خاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إعادة فتح معمل طاقة كهرمائية في وادي قاديشا بمبادرة خاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
مأساة الطفلة نايا حنا... المجرم طليق وجريمة الرصاص الطائش متمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
مأساة الطفلة نايا حنا... المجرم طليق وجريمة الرصاص الطائش متمادية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
13:12
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي مع خطيبته (فيديو)
فنّ
13:12
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي مع خطيبته (فيديو)
2
منوعات
09:27
أنقذت زوجة ابنها من الاعتداء الجنسي المتكرر... فقتلت زوجها بأشنع الطرق أثناء نومه!
منوعات
09:27
أنقذت زوجة ابنها من الاعتداء الجنسي المتكرر... فقتلت زوجها بأشنع الطرق أثناء نومه!
3
فنّ
06:34
كارين سلامة تعتذر من نادين الراسي... "هلق فهمت" (صورة)
فنّ
06:34
كارين سلامة تعتذر من نادين الراسي... "هلق فهمت" (صورة)
4
منوعات
05:45
اعتاد استدعائها إلى منزله لاستغلالها جنسياً... أستاذ يوثق عملية اغتصاب طالبته ويهددها بنشره!
منوعات
05:45
اعتاد استدعائها إلى منزله لاستغلالها جنسياً... أستاذ يوثق عملية اغتصاب طالبته ويهددها بنشره!
5
خبر عاجل
11:33
فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦
خبر عاجل
11:33
فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦
6
رياضة
07:19
انتهاء مباراة لبنان امام كندا بخسارة المنتخب اللبناني بنتيجة 128 - 73 ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة
رياضة
07:19
انتهاء مباراة لبنان امام كندا بخسارة المنتخب اللبناني بنتيجة 128 - 73 ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة
7
رياضة
06:23
انتهاء الشوط الاول بتقدّم المنتخب الكندي على المنتخب اللبنانيّ ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة بنتيجة 66 - 30
رياضة
06:23
انتهاء الشوط الاول بتقدّم المنتخب الكندي على المنتخب اللبنانيّ ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة بنتيجة 66 - 30
8
فنّ
09:11
بالصور: كيم كارداشيان كما لم تروها من قبل!
فنّ
09:11
بالصور: كيم كارداشيان كما لم تروها من قبل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More