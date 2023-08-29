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طقس لبنان: احتمال أمطار رعديّة وعودة للاستقرار التدريجيّ

حال الطقس
2023-08-29 | 01:24
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طقس لبنان: احتمال أمطار رعديّة وعودة للاستقرار التدريجيّ
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طقس لبنان: احتمال أمطار رعديّة وعودة للاستقرار التدريجيّ

يسيطر على لبنان طقس صيفي متقلّب اليوم مع احتمال امطار رعدية محلية غير شاملة، واستقرار بدرجات الحرارة ليعود الاستقرار الكلي بعد الظهر بتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة في الايام المقبلة. 

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الثلاثاء:
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٥ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣١ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً وتساقط امطار رعدية محلية غير شاملة خاصة قبل الظهر 
٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

-الاربعاء: غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥مم/س  تنشط في الداخل وشمالاً

-الخميس: غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥مم/س  تنشط في الداخل وشمالاً.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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