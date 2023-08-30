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عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-08-30 | 00:39
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عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الأيام القادمة مع عودة الإستقرار وعودة الإرتفاع بدرجات الحرارة فيما يستمر تشكل السحب والضباب جبلًا من حين إلى آخر.
وفي التفاصيل:
الأربعاء:
١- الحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو مشمس مع تشكل السحب والضباب جبلًا
٣- الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا معتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٧٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
الخميس: مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ مم/س تنشط في الداخل وشمالًا
الجمعة: مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال والحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ مم/س تنشط في الداخل وشمالًا
*
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طقس لبنان: احتمال أمطار رعديّة وعودة للاستقرار التدريجيّ
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