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طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-08-31 | 00:09
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طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟
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طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتعود وتنخفض قليلا غدا وبعد غد فيما يستمر تشكل السحب والضباب جبلاً من حين لآخر.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر.
٢- الجو: مشمس مع تشكل السحب والضباب جبلاً. 
٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و٩٠٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: جيدة 
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، جنوبية غربية نهارا، ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س وتنشط في الداخل وشمالاً.

السبت: الطقس مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، جنوبية غربية نهارا، ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س وتنشط في الداخل وشمالاً.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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