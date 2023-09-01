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انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة

حال الطقس
2023-09-01 | 00:43
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انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
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انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة

اليكم طقس الأيام المقبلة

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة فيما يستمر تشكل السحب والضباب جبلاً من حين لآخر. من جهة أخرى تعرض مؤشرات لبنان لكتل هوائية حارة بين ٦ و٩ ايلول ترتفع خلالها الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية. 

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة: تتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلا وبين ١٦ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ على الـ ١٠٠٠متر.
٢- الجو: مشمس اجمالاً مع تشكل السحب والضباب جبلاً. 
٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً.
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و٩٠٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية: جيدة 
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- السبت: مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٦ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً.

- الاحد: مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٦ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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