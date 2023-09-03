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كتل هوائيّة حارّة تتوجّه نحو لبنان الأربعاء.. والحرارة فوق معدلاتها الموسميّة
حال الطقس
2023-09-03 | 02:12
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كتل هوائيّة حارّة تتوجّه نحو لبنان الأربعاء.. والحرارة فوق معدلاتها الموسميّة
يسيطر على لبنان طقس صيفي معتاد اليوم وفي اليومين المقبلين، مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة، فيما يستمر تشكّل السحب والضباب جبلاً من حين لآخر .
من جهة اخرى يتعرّض لبنان لكتل هوائية حارّة الاربعاء، وتشتدّ يومي الجمعة والسبت لتنحسر يوم الاحد، وترتفع خلالها الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية، بالاشارة أن موجة الحرّ القادمة ستكون أقل حدّة من السابقة خاصة على الجبال العالية والبقاع .
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
-الاحد:
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: مشمس اجمالاً مع تشكل السحب والضباب جبلاً.
٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
-الاثنين:
مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٣ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
-الثلاثاء:
قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
*
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