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متى تنحسر الكتل الحارة؟
حال الطقس
2023-09-06 | 01:07
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متى تنحسر الكتل الحارة؟
متى تنحسر الكتل الحارة؟
من المتوقع اليوم أن تسيطر كتل هوائية حارة ومصدرها شبه جزيرة سيناء وتنحسر يوم الاحد وترتفع خلالها الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية بالاشارة الى أن موجة الحرّ هذه ستكون أقل حدة بكثير من السابقة خصوصاً على الجبال العالية والبقاع. وتنحسر هذه الكتل يوم الاحد والاثنين حيث تنخفض الحرارة بشكل كبير ويتحول الطقس متقلب قليلاً مع احتمال زخات امطار خفيفة محلية.
تفاصيل طقس اليوم الاربعاء
:
١- الحرارة: بين ٢٥ و٣٤ ساحلا وبين ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و٣١ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو : مشمس اجمالاً
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
طقس اليومين المقبلين
:
-
الخميس
: قليل السحب وحار والحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ٢٥ و٣٣ ساحلا وبين ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً.
-
الجمعة
: قليل السحب وحار والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٥ و٣٥ ساحلا وبين ١٨ و٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً.
*
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كتل حارّة تبدأ الاربعاء وتنحسر الاحد.. مع احتمال امطار محلية
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