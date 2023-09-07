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كتل حارّة تؤثّر على أجواء لبنان.. وتنحسر يوم الأحد مع احتمال زخات مطريّة

حال الطقس
2023-09-07 | 02:05
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كتل حارّة تؤثّر على أجواء لبنان.. وتنحسر يوم الأحد مع احتمال زخات مطريّة
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كتل حارّة تؤثّر على أجواء لبنان.. وتنحسر يوم الأحد مع احتمال زخات مطريّة

تؤثّر على لبنان كتل هوائية حارة مصدرها شبه جزيرة سيناء، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية، بالاشارة الى أن موجة الحرّ هذه أقل حدة بكثير من السابقة خاصة على الجبال العالية والبقاع، ويكون تأثيرها الاكبر في المناطق الجنوبية خاصة الداخلية والبقاع الغربي.

لتعود وتنحسر هذه الكتل يوم الاحد والاثنين حيث تنخفض الحرارة بشكل كبير ويتحول الطقس، متقلب قليلاً مع احتمال زخات مطرية خفيفة محلية.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الخميس :
١- الحرارة: بين ٢٥ و ٣٤ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣١ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: مشمس اجمالاً 
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: جيدة 
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

-الجمعة : مشمس وحار والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س  تنشط في الداخل وشمالاً

-السبت : مشمس وحار والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٦ ساحلا وبين ١٨ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س  تنشط في الداخل وشمالاً
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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