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الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
حال الطقس
2023-09-08 | 02:24
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الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
كتل هوائية حارة مصدرها شبه جزيرة سيناء ما زالت تؤثر على لبنان وتشتد اليوم لتعود وتنحسر هذه الكتل يوم الاحد حيث تنخفض الحرارة بشكل كبير ويتحول الطقس الى متقلب قليلاً مع احتمال خفيف لامطار خفيفة محلية يوم الاحد واحتمال اكبر يوم الاثنين مع برق ورعد.
في التفاصيل...
▪️ الجمعة
١- الحرارة: بين ٢٧ و ٣٦ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٢ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجو: مشمس اجمالاً
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س تنشط في الداخل وعلى الجبال
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
▪️ السبت : مشمس وحار والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وقوية في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
▪️ الاحد : تنحسر الكتل الحارة والحرارة تنخفض بشكل كبير ويتحول الطقس الى متقلب بين الاستقرار واحتمال زخات مطر خفيف ومحلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا نشطة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
*
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ستنخفض
كبير...
متقلب
كتل حارّة تؤثّر على أجواء لبنان.. وتنحسر يوم الأحد مع احتمال زخات مطريّة
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