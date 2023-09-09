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موجة الحر تنحسر قريبا... هل من أمطار متوقّعة؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-09-09 | 03:35
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موجة الحر تنحسر قريبا... هل من أمطار متوقّعة؟
تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة مصدرها شبه جزيرة سيناء، وتنحسر يوم غد الاحد حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.
ومن المتوقع أن يتحول الطقس الى متقلب مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية يوم غد، خصوصا يوم الاثنين، مع برق ورعد وتشتد في بعض المناطق.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة: بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ١٠٠٠متر
- الجو: مشمس اجمالاً
- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً ضعيفة تنشط في الداخل وعلى الجبال وشمال البلاد وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
- الرؤية: جيدة
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد
: تنحسر الكتل الحارة والحرارة تنخفض بشكل كبير ويتحول الطقس الى متقلب بين الاستقرار واحتمال خفيف لبعض زخات مطر خفيف ومحلي جدا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا نشطة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط احياناً في الداخل وشمالاً.
الاثنين
: طقس اشبه بطقس خريفي مع تساقط امطار محلية غير شاملة وتشتد في بعض المناطق مع برق ورعد والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا نشطة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط احياناً في الداخل وشمالاً.
*
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صيف 2023
درجات الحرارة
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
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