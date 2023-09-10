الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
29
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
29
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-09-10 | 01:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
تنحسر كلياً الكتل الحارة اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ليتحول الطقس الى متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية غير شاملة.
كما من المحتمل أن تتساقط امطار خفيفة اليوم، لترتفع وتيرتها يوم غد الاثنين، تترافق مع برق ورعد.
ومن المتوقع أن يستقر الطقس مساء يوم الثلاثاء.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة: بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو: مشمس الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر المحلي
- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الرؤية: جيدة
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين
: طقس اشبه بطقس خريفي مع تساقط امطار محلية غير شاملة وتشتد في بعض المناطق مع برق ورعد والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا نشطة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.
الثلاثاء
: طقس غائم اجمالاً ومتقلب مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية خاصة شمالاً ليعود الاستقرار مساءً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا نشطة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
تساقط أمطار
طقس خريفي
درجات الحرارة
موجة الحر تنحسر قريبا... هل من أمطار متوقّعة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-09-02
كتل هوائية حارة وارتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2023-09-02
كتل هوائية حارة وارتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2023-09-01
انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-09-01
انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2023-08-31
طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-08-31
طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟
0
حال الطقس
2023-08-30
عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2023-08-30
عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-09-09
موجة الحر تنحسر قريبا... هل من أمطار متوقّعة؟
حال الطقس
2023-09-09
موجة الحر تنحسر قريبا... هل من أمطار متوقّعة؟
0
حال الطقس
2023-09-08
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
حال الطقس
2023-09-08
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
0
حال الطقس
2023-09-07
كتل حارّة تؤثّر على أجواء لبنان.. وتنحسر يوم الأحد مع احتمال زخات مطريّة
حال الطقس
2023-09-07
كتل حارّة تؤثّر على أجواء لبنان.. وتنحسر يوم الأحد مع احتمال زخات مطريّة
0
حال الطقس
2023-09-06
متى تنحسر الكتل الحارة؟
حال الطقس
2023-09-06
متى تنحسر الكتل الحارة؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:08
الجيش اللبناني ينفذ مداهمات واسعة في بلدة بريتال لمنازل مطلوبين ومخيمات النازحين السوريين في بلدة الطيبة
آخر الأخبار
03:08
الجيش اللبناني ينفذ مداهمات واسعة في بلدة بريتال لمنازل مطلوبين ومخيمات النازحين السوريين في بلدة الطيبة
0
حال الطقس
01:11
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
حال الطقس
01:11
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
0
منوعات
15:32
أثناء عودتها من الجامعة... قاموا بجرّها فخدّروها واغتصبوها ثمّ نشروا فيديو الفعل!
منوعات
15:32
أثناء عودتها من الجامعة... قاموا بجرّها فخدّروها واغتصبوها ثمّ نشروا فيديو الفعل!
0
أخبار دولية
17:23
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
17:23
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:26
القنصل العام للبنان في نيويورك للـLBCI: هذا هو وجه لبنان الحقيقي الذي نريد ان يراه العالم
أخبار لبنان
14:26
القنصل العام للبنان في نيويورك للـLBCI: هذا هو وجه لبنان الحقيقي الذي نريد ان يراه العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
آمال الاميركيين تلاشت بإحراز لقب الـ US Open أمام تألق الصربي djokovic
تقارير نشرة الاخبار
14:05
آمال الاميركيين تلاشت بإحراز لقب الـ US Open أمام تألق الصربي djokovic
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
قوات الـUNIFIL شاركت من جنوب لبنان فرنسا افتتاح بطولة العالم للـRugby في باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:00
قوات الـUNIFIL شاركت من جنوب لبنان فرنسا افتتاح بطولة العالم للـRugby في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
التغير المناخي ومشروع ربط الهند بأوروبا في قمة العشرين
تقارير نشرة الاخبار
13:57
التغير المناخي ومشروع ربط الهند بأوروبا في قمة العشرين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قطع من الفسيفساء وتماثيل ستعود قريباً إلى المتحف الوطني بعدما أستُعيدت من الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قطع من الفسيفساء وتماثيل ستعود قريباً إلى المتحف الوطني بعدما أستُعيدت من الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إبتداء من الإثنين أصبح بإمكانكم الحصول على إخراج قيد فردي وعائلي "إلكترونياً"
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إبتداء من الإثنين أصبح بإمكانكم الحصول على إخراج قيد فردي وعائلي "إلكترونياً"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فعلها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى... المفتي دريان الى ولاية جديدة!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فعلها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى... المفتي دريان الى ولاية جديدة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
باسيل يتقن اللعبة وبري يتابع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
باسيل يتقن اللعبة وبري يتابع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عمليات الإنقاذ مستمرة في المغرب بعد زلزال عنيف ضرب البلاد... فماذا قال الصحافي المغربي ياسين عبد الكريم للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عمليات الإنقاذ مستمرة في المغرب بعد زلزال عنيف ضرب البلاد... فماذا قال الصحافي المغربي ياسين عبد الكريم للـLBCI؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:28
نجوى كرم في المغرب... هذا ما حصل معها بعد دقائق من الزلزال المدمّر! (فيديو)
فنّ
04:28
نجوى كرم في المغرب... هذا ما حصل معها بعد دقائق من الزلزال المدمّر! (فيديو)
2
منوعات
15:32
أثناء عودتها من الجامعة... قاموا بجرّها فخدّروها واغتصبوها ثمّ نشروا فيديو الفعل!
منوعات
15:32
أثناء عودتها من الجامعة... قاموا بجرّها فخدّروها واغتصبوها ثمّ نشروا فيديو الفعل!
3
أخبار لبنان
07:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين
أخبار لبنان
07:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين
4
خبر عاجل
11:54
حصيلة اشتباكات عين الحلوة اليوم: ٤ قتلى و٢٥ جريحا
خبر عاجل
11:54
حصيلة اشتباكات عين الحلوة اليوم: ٤ قتلى و٢٥ جريحا
5
منوعات
13:24
زلزال المغرب... العالم الهولندي الشهير تنبأ وقوع الكارثة في تغريدة: "انتبهوا!" (صورة)
منوعات
13:24
زلزال المغرب... العالم الهولندي الشهير تنبأ وقوع الكارثة في تغريدة: "انتبهوا!" (صورة)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إبتداء من الإثنين أصبح بإمكانكم الحصول على إخراج قيد فردي وعائلي "إلكترونياً"
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إبتداء من الإثنين أصبح بإمكانكم الحصول على إخراج قيد فردي وعائلي "إلكترونياً"
7
خبر عاجل
09:09
الداخلية المغربية: 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء الزلزال وفق آخر حصيلة
خبر عاجل
09:09
الداخلية المغربية: 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء الزلزال وفق آخر حصيلة
8
أمن وقضاء
09:58
تدابير سير ومنع مرور في عدد من شوارع بيروت يوم غد الأحد
أمن وقضاء
09:58
تدابير سير ومنع مرور في عدد من شوارع بيروت يوم غد الأحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More