الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس متقلّب يرافقنا...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-09-11 | 01:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس متقلّب يرافقنا...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
طقس متقلّب يرافقنا...
يؤثر على لبنان طقس متقلب، مع احتمال تساقط امطار محلية غير شاملة، تستمر حتى يوم غد.

ويعود ويستقر الطقس كلياً مساء غد، فيما ترتفع درجات الحرارة، لتعود وتنخفض يوم الاربعاء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو: مشمس الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر المحلي 
- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa
- الرؤية: جيدة 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومتقلب مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية شمالاً ليعود الاستقرار مساءً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا 💨 نشطة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

الاربعاء: طقس مستقر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا 💨 ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

طقس متقلب

درجات الحرارة

أمطار

طقس لبنان

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-09-10

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
حال الطقس
2023-08-29

طقس لبنان: احتمال أمطار رعديّة وعودة للاستقرار التدريجيّ

LBCI
حال الطقس
2023-08-27

أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟

LBCI
امن وقضاء
04:08

بلدية بيروت: تأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وتعبيد الطرقات وإصلاح الحفر قبل حلول موسم الأمطار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-09-10

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
حال الطقس
2023-09-09

موجة الحر تنحسر قريبا... هل من أمطار متوقّعة؟

LBCI
حال الطقس
2023-09-08

الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب

LBCI
حال الطقس
2023-09-07

كتل حارّة تؤثّر على أجواء لبنان.. وتنحسر يوم الأحد مع احتمال زخات مطريّة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:11

الوكالة الوطنية للإعلام: إشتباكات في عين الحلوة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والرصاص يطال الأوتوستراد الشرقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية

LBCI
آخر الأخبار
05:52

ازالة المخيمات التي كانت نصبت في صيدا للهاربين من مخيم عين الحلوة

LBCI
منوعات
2023-09-06

والدة أُجبرت على ازالة عين طفلتها...اليكم السبب!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:34

اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف

LBCI
أخبار لبنان
13:30

صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل

LBCI
أخبار دولية
13:26

غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:01

قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
12:49

إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة

LBCI
منوعات
05:18

جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟

LBCI
فنّ
14:30

بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)

LBCI
فنّ
06:59

برسالة مليئة بالحب... ديامان بو عبود تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني عادل (صور)

LBCI
رياضة
07:53

تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live

LBCI
أخبار لبنان
11:03

بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More