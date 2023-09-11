طقس متقلّب يرافقنا...

يؤثر على لبنان طقس متقلب، مع احتمال تساقط امطار محلية غير شاملة، تستمر حتى يوم غد.



ويعود ويستقر الطقس كلياً مساء غد، فيما ترتفع درجات الحرارة، لتعود وتنخفض يوم الاربعاء.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

- الجو: مشمس الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر المحلي

- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الرؤية: جيدة

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء : طقس غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومتقلب مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية شمالاً ليعود الاستقرار مساءً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا 💨 نشطة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.



الاربعاء : طقس مستقر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا 💨 ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.