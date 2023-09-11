الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
32
o
الجنوب
29
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
32
o
الجنوب
29
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول إسرائيلي: وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعودية لحضور اجتماع لليونيسكو
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول إسرائيلي: وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعودية لحضور اجتماع لليونيسكو
طقس متقلّب يرافقنا...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-09-11 | 01:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
طقس متقلّب يرافقنا...
يؤثر على لبنان طقس متقلب، مع احتمال تساقط امطار محلية غير شاملة، تستمر حتى يوم غد.
ويعود ويستقر الطقس كلياً مساء غد، فيما ترتفع درجات الحرارة، لتعود وتنخفض يوم الاربعاء.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو: مشمس الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر المحلي
- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa
- الرؤية: جيدة
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء
: طقس غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومتقلب مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية شمالاً ليعود الاستقرار مساءً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا 💨 نشطة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
الاربعاء
: طقس مستقر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا 💨 ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
طقس متقلب
درجات الحرارة
أمطار
طقس لبنان
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-09-10
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
حال الطقس
2023-09-10
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
0
حال الطقس
2023-08-29
طقس لبنان: احتمال أمطار رعديّة وعودة للاستقرار التدريجيّ
حال الطقس
2023-08-29
طقس لبنان: احتمال أمطار رعديّة وعودة للاستقرار التدريجيّ
0
حال الطقس
2023-08-27
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-08-27
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
0
امن وقضاء
04:08
بلدية بيروت: تأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وتعبيد الطرقات وإصلاح الحفر قبل حلول موسم الأمطار
امن وقضاء
04:08
بلدية بيروت: تأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وتعبيد الطرقات وإصلاح الحفر قبل حلول موسم الأمطار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-09-10
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
حال الطقس
2023-09-10
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
0
حال الطقس
2023-09-09
موجة الحر تنحسر قريبا... هل من أمطار متوقّعة؟
حال الطقس
2023-09-09
موجة الحر تنحسر قريبا... هل من أمطار متوقّعة؟
0
حال الطقس
2023-09-08
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
حال الطقس
2023-09-08
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
0
حال الطقس
2023-09-07
كتل حارّة تؤثّر على أجواء لبنان.. وتنحسر يوم الأحد مع احتمال زخات مطريّة
حال الطقس
2023-09-07
كتل حارّة تؤثّر على أجواء لبنان.. وتنحسر يوم الأحد مع احتمال زخات مطريّة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:11
الوكالة الوطنية للإعلام: إشتباكات في عين الحلوة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والرصاص يطال الأوتوستراد الشرقي
آخر الأخبار
03:11
الوكالة الوطنية للإعلام: إشتباكات في عين الحلوة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والرصاص يطال الأوتوستراد الشرقي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية
0
آخر الأخبار
05:52
ازالة المخيمات التي كانت نصبت في صيدا للهاربين من مخيم عين الحلوة
آخر الأخبار
05:52
ازالة المخيمات التي كانت نصبت في صيدا للهاربين من مخيم عين الحلوة
0
منوعات
2023-09-06
والدة أُجبرت على ازالة عين طفلتها...اليكم السبب!
منوعات
2023-09-06
والدة أُجبرت على ازالة عين طفلتها...اليكم السبب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:34
اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟
أمن وقضاء
16:34
اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف
0
أخبار لبنان
13:30
صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل
أخبار لبنان
13:30
صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل
0
أخبار دولية
13:26
غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟
أخبار دولية
13:26
غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:01
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)
منوعات
12:01
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)
2
خبر عاجل
12:49
إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة
خبر عاجل
12:49
إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة
3
منوعات
05:18
جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!
منوعات
05:18
جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!
4
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
5
فنّ
14:30
بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)
فنّ
14:30
بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)
6
فنّ
06:59
برسالة مليئة بالحب... ديامان بو عبود تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني عادل (صور)
فنّ
06:59
برسالة مليئة بالحب... ديامان بو عبود تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني عادل (صور)
7
رياضة
07:53
تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live
رياضة
07:53
تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live
8
أخبار لبنان
11:03
بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
11:03
بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More