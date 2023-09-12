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طقس متقلب... هذه تفاصيله
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-09-12 | 01:02
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طقس متقلب... هذه تفاصيله
يستمر طقس متقلب بين الصحو وإحتمال أمطار محلية غير شاملة اليوم وغدًا فيما ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ اليوم وتعود وتنخفض غدًا الأربعاء.
وفي التفاصيل:
الثلاثاء:
١- الحرارة بين ٢٣ و٣٥ ساحلًا وبين ١٤ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو مشمس إلى غائم جزئيًا مع إحتمال بعض زخات المطر المحلي خاصة شمالًا
٣- الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
الأربعاء: طقس غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومتقلب مع إحتمال تساقط أمطار رعدية محلية والحرارة تنخفض من جديد وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا نشطة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
الخميس: طقس مستقر وقليل السحب والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
*
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