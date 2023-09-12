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طقس متقلب... هذه تفاصيله

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-09-12 | 01:02
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طقس متقلب... هذه تفاصيله
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طقس متقلب... هذه تفاصيله

يستمر طقس متقلب بين الصحو وإحتمال أمطار محلية غير شاملة اليوم وغدًا فيما ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ اليوم وتعود وتنخفض غدًا الأربعاء.

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:
١- الحرارة بين ٢٣ و٣٥ ساحلًا وبين ١٤ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو مشمس إلى غائم جزئيًا مع إحتمال بعض زخات المطر المحلي خاصة شمالًا
٣- الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة 
٧- البحر متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

الأربعاء: طقس غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومتقلب مع إحتمال تساقط أمطار رعدية محلية والحرارة تنخفض من جديد وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا نشطة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

الخميس: طقس مستقر وقليل السحب والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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