طقس متقلب... هذه تفاصيله

يستمر طقس متقلب بين الصحو وإحتمال أمطار محلية غير شاملة اليوم وغدًا فيما ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ اليوم وتعود وتنخفض غدًا الأربعاء.



وفي التفاصيل:



الثلاثاء:

١- الحرارة بين ٢٣ و٣٥ ساحلًا وبين ١٤ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو مشمس إلى غائم جزئيًا مع إحتمال بعض زخات المطر المحلي خاصة شمالًا

٣- الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة



الأربعاء: طقس غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومتقلب مع إحتمال تساقط أمطار رعدية محلية والحرارة تنخفض من جديد وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا نشطة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



الخميس: طقس مستقر وقليل السحب والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س