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إليكم حال الطقس في لبنان...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-09-12 | 23:28
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إليكم حال الطقس في لبنان...
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إليكم حال الطقس في لبنان...

درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ اليوم

ما زال الطقس المتقلب بين الصحو واحتمال خفيف لأمطار محلية غير شاملة مستمر اليوم، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم وتعود حول معدلاتها الموسمية. من جهة أخرى، يستمر تناثر الغبار في الجو اليوم أيضا لينحسر في الأيام المقبلة وتدريجياً بدءاً من الغد. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئيا مع احتمال بعض زخات المطر المحلي خصوصا جبلًا
٣- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة 
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: طقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، وبين ١٤ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة تنشط أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الجمعة: طقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة تنشط أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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