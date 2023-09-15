الطقس يعود الى استقراره..

يعود الطقس الى حالة الاستقرار اليوم ويستمر في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



- الجمعة:

١- الحرارة: بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: شرقية ليلًا جنوبية غربية نهاراً تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة



- السبت: طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س



- الاحد: طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س