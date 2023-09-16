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طقس مستقرّ يسيطر على لبنان... واحتمال لتساقط الأمطار الثلاثاء

حال الطقس
2023-09-16 | 01:31
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طقس مستقرّ يسيطر على لبنان... واحتمال لتساقط الأمطار الثلاثاء
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طقس مستقرّ يسيطر على لبنان... واحتمال لتساقط الأمطار الثلاثاء

يسيطر على لبنان طقس مستقر ويستمر في الايام المقبلة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، مع احتمال لبعض الامطار الثلاثاء المقبل شمالاً.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

- السبت:
١- الحرارة : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة 
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

- الاحد : طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

- الاثنين : طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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