الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-09-17 | 01:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

يؤثر على لبنان طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام يترافق مع استقرار جوي اليوم ويستمر في الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة. وهناك احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية يوم الثلاثاء المقبل خصوصا جبلاً وشمالاً. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلا، جنوبية غربية نهاراً ومعتدلة أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة 
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس مستقر وقليل السحب يتحول غائم جزئياً بعد الظهر مع احتمال زخات مطر محلي غير شامل خصوصا على الجبال ودرجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

الطقس

لبنان

درجات الحرارة

طقس مستقرّ يسيطر على لبنان... واحتمال لتساقط الأمطار الثلاثاء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-07-31

استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

LBCI
حال الطقس
2023-07-10

درجات الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

LBCI
حال الطقس
2023-07-03

درجات الحرارة ترتفع غدا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

LBCI
حال الطقس
2023-07-01

استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-09-16

طقس مستقرّ يسيطر على لبنان... واحتمال لتساقط الأمطار الثلاثاء

LBCI
حال الطقس
2023-09-15

الطقس يعود الى استقراره..

LBCI
حال الطقس
2023-09-14

الطقس يعود الى حالة الاستقرار

LBCI
حال الطقس
2023-09-12

إليكم حال الطقس في لبنان...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-09-16

خلاف بين "فتح" و"حماس" على أولوية تسليم المطلوبين (نداء الوطن)

LBCI
امن وقضاء
13:12

الاحمد يستقبل وفداً من عصبة الانصار: لتثبيت وقف اطلاق النار في عين الحلوة

LBCI
آخر الأخبار
12:00

مصدر أمني: صيد ثمين في البقاع في يد أمن الدّولة وضبط كميّة كبيرة من المخدّرات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 16-09-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

سلاح المخيمات.. المسار التاريخي من الألف إلى الياء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ملف النزوح السوري يبقى في واجهة التحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

#حريق_بالناقص: إليكم المناطق الأكثر خطورة ليوم الأحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

طلاب عين الحلوة والجوار أمام مصير مجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم الحرائق الأشد خطورة انطلق... فهل الدفاع المدني جاهز لتلبية النداء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

منتخب لبنان للتنس يحسم النتيجة لصالحه ضمن بطولة الديفس كاب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
04:27

إيران تعلن عن توجيه "ضربة أكبر من المتوقع" إلى إسرائيل

LBCI
فنّ
05:03

ريكي مارتن يتشمس عارياً بالكامل بعد انفصاله عن زوجه (صورة)

LBCI
فنّ
05:17

نادين الراسي تحمل والدتها الهام في سردينيا.. مشهد أثّر بروّاد الانترنت (فيديو)

LBCI
فنّ
07:13

باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها "ليللو".. وقالب الحلوى يلفت الأنظار (فيديو)

LBCI
منوعات
13:39

إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

LBCI
خبر عاجل
07:07

نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بثّ نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي لبنان مباشرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟

LBCI
فنّ
12:29

جينيفر لوبيز في جلسة تصوير مثيرة بالملابس الداخلية (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More