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استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-09-17 | 01:47
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استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
يؤثر على لبنان طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام يترافق مع استقرار جوي اليوم ويستمر في الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة. وهناك احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية يوم الثلاثاء المقبل خصوصا جبلاً وشمالاً.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلا، جنوبية غربية نهاراً ومعتدلة أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الاثنين:
الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
الثلاثاء:
الطقس مستقر وقليل السحب يتحول غائم جزئياً بعد الظهر مع احتمال زخات مطر محلي غير شامل خصوصا على الجبال ودرجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
*
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طقس مستقرّ يسيطر على لبنان... واحتمال لتساقط الأمطار الثلاثاء
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