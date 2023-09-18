الطقس مستقر... وهذه التفاصيل

الطقس مستقر... وهذه التفاصيل

ما زال طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام يترافق مع إستقرار يؤثر على لبنان اليوم ويستمر في الأيام المقبلة مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة. وهناك احتمال خفيف لبعض الأمطار المحلية جدًا يوم غد الثلاثاء والأربعاء خاصة جبلًا وشمالًا.



وفي التفاصيل:



الإثنين:

١- الحرارة: بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



الثلاثاء: طقس مستقر نسبيًا وقليل السحب يتحول غائم جزئيًا بعد الظهر مع إحتمال زخات مطر محلي غير شامل خاصة على الجبال الشمالية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



الأربعاء: طقس متقلب غائم جزئيًا مع إحتمال زخات مطر خاصة على الجبال الشمالية والمناطق الشرقية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س