أجواء متقلّبة بين الصحو واحتمال أمطار... إليكم التفاصيل

يسيطر طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام يترافق مع أجواء متقلبة قليلًا بين الصحو واحتمال أمطار رعديّ لكن محلية اليوم مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة لتعود وترتفع الحرارة أواخر الأسبوع.



تفاصيل طفس اليوم على الشكل التالي:



الأربعاء:

١- الحرارة: : بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر

٢- الجو: غائم اجمالا مع احتمال مطر رعدي محلي غير شامل خاصة على الجبال الشمالية والمناطق الشرقية بعد الظهر

٣- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً ومعتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



وتفاصيل اليومين المقبلين، على الشكل التالي:



الخميس:

طقس مستقر مشمس إلى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س



الجمعة:

طقس مستقر مع ارتفاع الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٣٢ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س