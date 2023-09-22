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ماذا يحمل طقس الأيام المقبلة؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-09-22 | 01:01
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ماذا يحمل طقس الأيام المقبلة؟
يسيطر طقس حار اعتباراً من اليوم ويستمر غدًا السبت ويترافق مع أجواء مستقرة وارتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها الموسمية خصوصًا بقاعًا وجبلًا، مع احتمال تساقط أمطار محلية، مطلع الشهر المقبل.
أمّا في تفاصيل الأيام المقبلة:
اليوم، الجمعة:
١- الحرارة: بين ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شرقية ليلا شمالية غربية نهاراً ومعتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
السبت: طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٦ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
الاحد: طقس مستقر قليل السحب مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
*
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