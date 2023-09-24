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هل يضرب لبنان منخفض جوي الاسبوع المقبل؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-09-24 | 01:12
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هل يضرب لبنان منخفض جوي الاسبوع المقبل؟
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هل يضرب لبنان منخفض جوي الاسبوع المقبل؟
يؤثر على لبنان طقس خريفي مستقر، يترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وما زالت التوقعات تشير الى احتمال أن يضرب لبنان منخفض جوي الاسبوع المقبل يترافق مع تساقط امطار غزيرة، وبرق ورعد وحبات البرد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة: تتراوح بين ٢٢ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو: قليل السحب
- الرياح: شرقية ليلا شمالية غربية نهاراً ومعتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa
- الرؤية: جيدة 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

الثلاثاء: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.



 
 
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