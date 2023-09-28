ماذا في طقس الأيام المقبلة؟

يستمر الطقس الخريفيّ المستقر مسيطراً على لبنان حتى مساء السبت، مع إرتفاع في درجات الحرارة اليوم بحدود الدرجتين إلى ثلاث درجات لتعود وتنخفض بشكل تدريجيّ.

من جهة أخرى، ما زالت التوقعات تشير إلى منخفض جويّ آخر الأسبوع يترافق مع أمطار متفرقة (غزيرة في بعض المناطق) ومع برق ورعد وتساقط حبات البرد.



إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة:



اليوم، الخميس

١- الحرارة: بين ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح: شرقية ليلا شمالية غربية نهارًا وتنشط أحيانا خصوصًا جبلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



أمّا الجمعة: فطقس مستقر وحار وقليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا وتنشط أحيانا خصوصًا جبلا أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س



والسبت: طقس مستقر قليل السحب يتحول متقلب مع احتمال زخات مطر خفيف قرابة منتصف الليل وبعده مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية نهارًا تنشط أحيانًا خاصة جبلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠/س.