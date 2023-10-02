ماذا عن امكانية تساقط المزيد من الأمطار؟

المنخفض الجوي إنحسر...

إنحسر المنخفض الجوي الذي حمل في الساعات الماضية أمطاراً غزيرةً في بعض المناطق، ما تسبب بفيضانِ الطرقات، لا سيما في جبيل وجونية وشكا.



فكيف سيكون طقس لبنان اليوم؟ وماذا عن امكانية تساقط المزيد من الأمطار؟