المنخفض الجوي يستقر جزئياً الاربعاء

ما زال منخفض جوي يؤثر على لبنان بطقس خريفي غير مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وامطار رعدية متفرقة غزيرة في بعض المناطق خاصة شمال ووسط، وينحسر المنخفض جزئياً الاربعاء لكن يستمر الطقس متقلباً.



تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



▪️الثلاثاء

١- الحرارة: بين ٢٢ و ٢٧ ساحلا وبين ١٣ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: غائم وممطر احيانا

٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة جبلاً وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية: جيدة تسوء محليا بسبب الضباب

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة



▪️ الاربعاء : طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية والحرارة مستقرة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س



▪️ الخميس : طقس متقلب قليلا بين الصحو واحتمال خفيف لبعض الامطار المحلية والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س