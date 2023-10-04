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طقس خريفيّ يسيطر على لبنان..
حال الطقس
2023-10-04 | 00:30
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طقس خريفيّ يسيطر على لبنان..
يسيطر على لبنان طقس خريفيّ غير مستقر في بعض المناطق، مع استقرار بدرجات الحرارة، ويكون هناك احتمال الامطار في فترات الصباح وقبل الظهر خصوصا في الشمال والوسط، ليضعف المنخفض تدريجياً مع تقدم الساعات.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
-الاربعاء:
١- الحرارة: بين ٢٢ و ٢٧ ساحلا وبين ١٣ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم وممطر احيانًا صباحاً
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محليا بسبب الضباب
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة
-الخميس:
طقس غائم ومتقلب
مع احتمال بعض الامطار المحلية خاصة في الداخل والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
-الجمعة:
طقس غائم جزئياً مستقر
والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
خريفيّ
يسيطر
لبنان..
المنخفض الجوي يستقر جزئياً الاربعاء
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