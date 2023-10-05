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على الرغم من انكفاء المنخفض الجوي..طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان

حال الطقس
2023-10-05 | 02:17
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على الرغم من انكفاء المنخفض الجوي..طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان
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على الرغم من انكفاء المنخفض الجوي..طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان

على الرغم من انكفاء المنخفض الجوي يوم أمس، الا أنه من المتوقع أن يرافقنا طقس خريفي متقلب بين الصحو واحتمال امطار رعدية محلية في بعض المناطق، وتتركز خاصة على الجبال والمناطق شرقية وشمال البلاد، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتعود وتنخفض بشكل تدريجي غداً.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الخميس:
١- الحرارة: بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٣ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر 
٢- الجو: غائم اجمالا مع احتمال امطار رعدية محلية
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: جيدة 
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة 

-الجمعة: طقس قليل السحب الى غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية شمالاً. والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

-السبت: طقس غائم جزئياً مستقر
والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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