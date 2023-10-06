إحتمال تساقط أمطار محلية... هذه تفاصيل الطقس

إحتمال تساقط أمطار محلية... هذه تفاصيل الطقس

يرافقنا طقس خريفي مستقر نسبيًا في الأيام المقبلة مع عودة الإنخفاض بدرجات الحرارة. ورغم الإستقرار، يبقى هناك إحتمال تساقط رذاذ محلي أو أمطار محلية خفيفة خاصة الإثنين.



وفي التفاصيل:



الجمعة:

١- الحرارة: بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٣ و٣٠ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: قليل السحب وإحتمال رذاذ شمالًا

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



السبت: غائم جزئيًا مع إحتمال ضئيل لبعض الرذاذ أو الزخات المطرية. الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



الأحد: غائم جزئيًا مع إحتمال رذاذ أو زخات مطر خفيف منتصف الليل. الحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س