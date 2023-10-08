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استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط رذاذ محلي
حال الطقس
2023-10-08 | 02:00
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استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط رذاذ محلي
طقس خريفي مستقر نسبياً يرافقنا في الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط رذاذ محلي او امطار محلية خفيفة في اليوم وفي الايام المقبلة خاصة الثلاثاء.
في التفاصيل...
الاحد
١- الحرارة: بين ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم اجمالاً واحتمال خفيف لتساقط رذاذ او امطار متفرق بعد الظهر خاصة شمالاً
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة
الاثنين : غائم جزئياً مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
الثلاثاء : غائم جزئياً الى غائم مع تساقط رعدية محلية والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
*
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