طقس متقلب بين الصحو واحتمال بعض الامطار

يرافق لبنان طقس خريفي متقلب بين الصحو واحتمال بعض الامطار المحلية، اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط رذاذ محلي اليوم فيما يرتفع احتمال الاطمار غداً الثلاثاء خاصة في فترات بعد الظهر.



في التفاصيل...



الاثنين

١- الحرارة : بين ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو : غائم اجمالاً واحتمال خفيف لتساقط رذاذ او امطار خفيفة متفرقة

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب

٧- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



الثلاثاء : غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار رعدية محلية والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س



الاربعاء : غائم جزئياً مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س