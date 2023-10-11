ماذا يحمل طقس الأيّام المقبلة؟

يسيطر طقس خريفيّ متقلب بين الصحو مع احتمال تساقط أمطار خفيفة محلية أحيانًا، اليوم وفي الأيام المقبلة بالتزامن مع استقرار في درجات الحرارة.



إليكم تفاصيل الأيّام المقبلة:



اليوم، الأربعاء:



١- الحرارة: بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٧ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: غائم جزئيًا مع احتمال امطار رعدية محلية خاصة شمالًا

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



الخميس: غائم حزئيًا مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة عموما خصوصًا شمالًا والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.



الجمعة: غائم جزئيًا مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة عموما خصوصًا شمالًا والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.