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طقس الـWeekend: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... هل تتساقط الثلوج؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-10-12 | 01:57
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طقس الـWeekend: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... هل تتساقط الثلوج؟
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طقس الـWeekend: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... هل تتساقط الثلوج؟
يؤثر على لبنان طقس خريفي متقلب يستمر في اليومين المقبلين، يترافق مع حتمال تساقط امطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية.

ويترافق الطقس مع استقرار بدرجات الحرارة، في وقت تؤثر على البلاد كتل رطبة يوم الاحد، حيث تصبح الامطار غزيرة في بعض المناطق مع برق ورعد، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا وتتساقط أولى ثلوج الموسم على منطقة القرنة السوداء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة: بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٠ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو: غائم جزئياً مع احتمال امطار رعدية محلية خاصة شمالاً
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: غائم حزئياً مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة عموما خاصة شمالا والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

السبت: غائم جزئياً مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة عموما خاصة شمالا والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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