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أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2023-10-13 | 01:17
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أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس
أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس
يرافقنا طقس خريفي متقلب بين الصحو وإحتمال أمطار خفيفة ومحلية أحيانًا خاصة شمالًا اليوم وغدًا مع إستقرار بدرجات الحرارة، فيما كتل رطبة تؤثر على لبنان الأحد حيث تصبح الأمطار غزيرة في بعض المناطق مع برق ورعد وانخفاض الحرارة، وتتساقط أولى ثلوج الموسم على منطقة القرنة السوداء.
وفي التفاصيل:
الجمعة:
١- الحرارة: بين ٢١ و٢٧ ساحلًا وبين ١٠ و٢٧ بقاعًا وبين ١٣ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو: غائم جزئيًا مع إحتمال أمطار رعدية محلية خاصة شمالًا
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلًا بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة
السبت: غائم جزئيًا مع إحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة عمومًا وخاصة شمالًا والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٧ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
الأحد: غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار وتكون غزيرة في بعض المناطق خاصة الساحلية والجبلية وتترافق مع برق ورعد والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٤ ساحلًا وبين ١٠ و٢٤ بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س
*
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