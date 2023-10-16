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طقس متقلب ويضعف تأثير الكتل بعد ظهر اليوم

حال الطقس
2023-10-16 | 01:54
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طقس متقلب ويضعف تأثير الكتل بعد ظهر اليوم
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طقس متقلب ويضعف تأثير الكتل بعد ظهر اليوم

طقس غير مستقر مع تساقط امطار غزيرة في بعض المناطق وعلى فترات، وترافق مع برق ورعد وانخفاض بدرجات الحرارة فيما تتساقط أولى ثلوج الموسم على منطقة القرنة السوداء والمحيط. يضعف تأثير هذه الكتل بعد ظهر اليوم لكن يستمر الطقس متقلب مع احتمال امطار محلية لغاية يوم الخميس، وفي التفاصيل...

الاثنين
١- الحرارة: بين ١٩ و ٢٤ ساحلا وبين ١٠ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجو: غير مستقر وغائم وتتساقط امطار وتكون غزيرة في بعض المناطق خاصة الساحلية والجبلية وتترافق مع برق ورعد وثلوج على ارتفاع ٢٩٠٠متر  
٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة احياناً وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر : متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

الثلاثاء : متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س

الاربعاء : متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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