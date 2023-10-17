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الطقس المتقلب مستمر.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-10-17 | 00:45
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الطقس المتقلب مستمر.. اليكم التفاصيل
اليكم التفاصيل
يضعف تأثير الكتل الرطبة اليوم وغدا بالمقارنة مع الامس انما يستمر الطقس متقلب مع احتمال امطار محلية لغاية يوم الجمعة المقبل فيما الامطار تتحول غزيرة احيانا يوم الخميس. أما عودة الاستقرار الكلي فتكون السبت المقبل والحرارة ترتفع قليلاً اليوم وتستقر في الايام المقبلة.
تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء
:
١- الحرارة: بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ١٠ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة محلية بعد الظهر
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة اجمالا احياناً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
طقس اليومين المقبلبن
:
-
الاربعاء
: متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ٨ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠/س.
-
الخميس
: غير مستقر مع تساقط امطار رعدية محلية تشتد في بعض المناطق والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ٨ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠/س.
*
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