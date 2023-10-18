الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-10-18 | 01:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

إليكم حال الطقس في لبنان

يستمر الطقس متقلبا مع احتمال أمطار محلية لغاية يوم الجمعة المقبل، فيما الأمطار تشتد أحيانا غداً الخميس ودرجات الحرارة تبقى مستقرة. 

ويعود الاستقرار الكلي للطقس يوم السبت مع ارتفاع بدرجات الحرارة مجدداً وتدريجياً. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي: 

١- الحرارة: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠متر
٢- الجو: متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة محلية بعد الظهر 
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة اجمالا احياناً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: الطقس غير مستقر مع أمطار رعدية محلية تشتد احياناً ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: الطقس متقلب مع احتمال امطار محلية بعد الظهر وفي بعض المناطق ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

أمطار

الطقس

لبنان

الطقس المتقلب مستمر.. اليكم التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-10-15

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
حال الطقس
2023-10-13

أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2023-10-06

إحتمال تساقط أمطار محلية... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-02

الأمطار حدّت من خطر إندلاع الحرائق خصوصًا في جبل لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-10-17

الطقس المتقلب مستمر.. اليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2023-10-16

طقس متقلب ويضعف تأثير الكتل بعد ظهر اليوم

LBCI
حال الطقس
2023-10-15

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
حال الطقس
2023-10-13

أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:00

خلاف لفظي بين رجلين أدى إلى جريمة مأساوية في هذا البلد...اليكم ما حصل!

LBCI
أخبار دولية
16:01

السعودية تدين "الجريمة الشنيعة على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة"

LBCI
آخر الأخبار
17:32

المحتجون أمام السفارة الاميركية يرمون الحجارة على القوى الامنية التي ردت بالقنابل الدخانية وفتح خراطيم المياه

LBCI
خبر عاجل
01:25

الخارجية الأميركية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:37

كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبية؟

LBCI
أخبار لبنان
17:11

تظاهرات في محيط السفارة الفرنسية وقصر الصنوبر

LBCI
أخبار لبنان
16:50

وقفة احتجاجية امام السفارة الاميركية في عوكر تنديدا بقصف مستشفى المعمداني

LBCI
أخبار لبنان
16:15

بالفيديو: محاولة اقتحام مبنى الاسكوا في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
16:10

عشرات الشبان يتجمعون في الضبية بالقرب من السفارة الاميركية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:36

محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:30

مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات

LBCI
أخبار دولية
14:15

لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:43

وزير التربية يعلن إقفال المدارس والجامعات يوم غد الاربعاء

LBCI
خبر عاجل
14:30

مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

LBCI
خبر عاجل
14:48

ادرعي نافياً خبر قناة الجزيرة: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة وكل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواق حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا

LBCI
موضة وجمال
07:00

إيلي صعب يتحدّث لموقع الـLBCI عن الألوان الرائدة لهذا الموسم: "هذا هو اللون الكاسح حالياً"

LBCI
أخبار دولية
14:15

لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
04:26

انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية

LBCI
أخبار دولية
16:06

الجيش الاسرائيلي: الجهاد الاسلامي هو المسؤول عن انفجار الصاروخ في المستشفى المعمداني

LBCI
خبر عاجل
17:04

المتظاهرون أمام السفارة الاميركية يجتازون الشريط الشائك الاول ويحاولون تفكيك الشريط الحديدي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More