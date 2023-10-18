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احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-10-18 | 01:11
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احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
إليكم حال الطقس في لبنان
يستمر الطقس متقلبا مع احتمال أمطار محلية لغاية يوم الجمعة المقبل، فيما الأمطار تشتد أحيانا غداً الخميس ودرجات الحرارة تبقى مستقرة.
ويعود الاستقرار الكلي للطقس يوم السبت مع ارتفاع بدرجات الحرارة مجدداً وتدريجياً.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠متر
٢- الجو: متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة محلية بعد الظهر
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة اجمالا احياناً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس:
الطقس غير مستقر مع أمطار رعدية محلية تشتد احياناً ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الجمعة:
الطقس متقلب مع احتمال امطار محلية بعد الظهر وفي بعض المناطق ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
*
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