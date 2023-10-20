عودة الاستقرار الجوي الكلي غدا السبت

يستمر الطقس متقلب مع احتمال امطار محلية اليوم خاصة بعد الظهر والحرارة تبقى مستقرة. عودة الاستقرار الكلي غدا السبت مع ارتفاع الحرارة مجدداً وتدريجياً لتصبح فوق معدلاتها الموسمية. في التفاصيل...



الجمعة

١- الحرارة: بين ١٩ و ٢٥ ساحلا وبين ١٠ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بعد الظهر خاصة شمالا

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة اجمالا احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية: تسوء جبلاً بسبب الضباب بعد الظهر

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



السبت : مستقر وغائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ٩ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س



الاحد : مستقر وغائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١١ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س