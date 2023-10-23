كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟

كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟

طقس مستقر مع بقاء الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. قد يخرق هذا الإستقرار إحتمال حفيف لبعض الزخات من المطر الرعدي على الجبال خاصة الشمالية اليوم وغدًا والثلاثاء بعد الظهر.



وفي التفاصيل:



الإثنين:

١- الحرارة: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١١ و٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: غائم جزئيًا بسحب عالية

٣- الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة إجمالًا أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



الثلاثاء: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية مع إحتمال خفيف لبعض زخات المطر على الجبال والحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٢٨ ساحلًا وبين ١١ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الأربعاء: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١١ و٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س