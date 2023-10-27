كيف سيكون طقس الـweekend؟

يؤثر على لبنان طقس مستقر وجاف، يترافق مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، وذلك على الرغم من تسجيل انخفاض بسيط اليوم الجمعة، إذ أنها تبقى دافئة نهاراً خصوصا في المناطق الجنوبية.



إشارة إلى أن لا مؤشر لمنخفضات ممطرة لغاية مطلع الشهر المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة: بين ٢٣ و31 ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

- الجوّ: غائم جزئياً بسحب عالية واحتمال خفيف لبعض زخات المطر على الجبال الشمالية

- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة اجمالا وتنشط احياناً في الداخل وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الرؤية: جيدة

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت : قليل السحب وتتكدس بعض السحب فوق الجبال مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر على المرتفعات الشمالية العالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٣ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا تنشط في الداخل وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الاحد : غائم جزئياً بسحب عالية واحتمال خفيف لبعض زخات المطر على الجبال الشمالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا تنشط في الداخل وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س