طقس متقلب واحتمال أمطار محلية...

طقس متقلب واحتمال أمطار محلية...

يؤثر طقس متقلب بين الصحو واحتمال أمطار محلية غير شاملة على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام.



وفي التفاصيل:



الأحد:

١- الحرارة: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: غائم جزئيًا مع إحتمال خفيف لبعض زخات المطر خاصة على المرتفعات

٣- الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة إجمالًا وتنشط أحيانًا في الداخل وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



الإثنين: غائم إجمالًا وتتساقط أمطار رعدية محلية غير شاملة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٢٩ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا تنشط في الداخل وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



الثلاثاء: غائم إجمالًا وتتساقط أمطار رعدية محلية غير شاملة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٢٩ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا تنشط في الداخل وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س