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طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-10-30 | 00:32
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طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال أمطار محلية غير شمالة اليوم وفي الأيام المقبلة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، وبين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: غائم مع تساقط أمطار رعدية ومحلية
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة اجمالا وتنشط أحياناً في الداخل وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية: متوسطة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس غائم اجمالا وتتساقط أمطار رعدية محلية ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا تنشط في الداخل وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس غائم اجمالا وتتساقط أمطار رعدية محلية غير شاملة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا تنشط في الداخل وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
*
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