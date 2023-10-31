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طقس متقلب ودرجات الحرارة فوق معدلاتها.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-10-31 | 00:36
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طقس متقلب ودرجات الحرارة فوق معدلاتها.. اليكم التفاصيل
اليكم التفاصيل
يؤثر طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية غير شمالية على لبنان اليوم ولغاية الخميس المقبل مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام لتعود وتنخفض قليلاً يومي الخميس والجمعة قبل ان ترتفع من جديد يومي السبت والاحد.
تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء
:
١- الحرارة: بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم مع تساقط أمطار رعدية ومحلية
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة اجمالا وتنشط احياناً في الداخل وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً بين ٤٠ و٧٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية: متوسطة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
طقس اليومين المقبلين
:
-
الاربعاء
: غائم اجمالا وتتساقط امطار رعدية محلية غير شاملة والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا تنشط في الداخل وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
-
الخميس
: غائم جزئياً واحتمال تتساقط امطار محلية والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٦ بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا تنشط في الداخل وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
*
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